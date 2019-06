Ohne Rothenberger und Cosmo: Werth führt Dressur-Equipe in Aachen an

Balve (SID) - Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) und ihre 15-jährige Stute Bella Rose führen die deutsche Dressur-Equipe für den Nationenpreis beim CHIO im Juli in Aachen an. Nicht dabei ist Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger (Bad Homburg), der wegen kolikähnlicher Symptome seines Wallachs Cosmo auf einen Start bei der DM in Balve verzichten musste.

Werth hat sich damit für die Kür am Samstag qualifiziert © SID

Neben Werth nominierte Bundestrainerin Monica Theodorescu Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime, Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey und Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera. Erste Reserve ist Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar.

Der CHIO in Aachen ist nach Balve die zweite große Hauptsichtung für die Europameisterschaften Ende August in Rotterdam.