Ohne Vogel: Welte fährt im Teamsprint um EM-Bronze

Glasgow (SID) - Ohne die im Training schwer verunglückte Olympiasiegerin Kristina Vogel greifen die deuschen Teamsprinterinnen bei der EM in Glasgow nach Bronze. Vogels langjährige Wettkampfpartnerin Miriam Welte qualifizierte sich im Sir Chris Hoy Velodrome an der Seite der ehemaligen Juniorenweltmeisterin Emma Hinze in 33,012 Sekunden für das kleine Finale am Abend gegen die Niederlande. Russland und die Ukraine fahren um Gold.

Miriam Welte fährt bei der EM um Bronze © SID

Auch die Männer fahren um Bronze. Stefan Bötticher, Timo Bichler und Joachim Eilers siegten im Duell mit Tschechien in 43,585 Sekunden deutlich und treffen am Abend auf Polen.