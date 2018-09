Old Firm: Celtic Glasgow triumphiert im Stadtderby über die Rangers

Glasgow (SID) - Der schottische Fußball-Meister Celtic Glasgow hat durch ein 1:0 (0:0) im Heimspiel gegen den Stadtrivalen Rangers den dritten Saisonsieg im vierten Spiel eingefahren. Für die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers war es der 155. Sieg in der 413. Auflage des Glasgower Stadtderbys. Das Tor des Tages markierte Oliver Ntcham, der nach einem Doppelpass mit James Forrest aus kurzer Distanz einschob (62.).

Celtic Glasgow hat das Stadtderby gewonnen © SID

In der Tabelle verbessert sich Celtic, Gruppengegner von RB Leipzig in der Europa League, mit nun neun Punkten auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Heart of Midlothian. Die Rangers, die seit dieser Saison vom ehemaligen Liverpool-Kapitän Steven Gerrard trainiert werden, rangieren mit fünf Zählern auf Platz sieben.

Vor über 60.000 Zuschauern im ausverkauften Celtic Park waren die "Hoops" von Beginn an das bessere Team. Gegen die defensiv kompakt eingestellten Gäste vergaben Forrest (33.), der Schwede Mikael Lustig (34.) und Odsonne Edouard (39.) zunächst aber auch die besten Möglichkeiten. Erst als die Elf von Teammanager Gerrard nach der Pause etwas offensiver wurde und sich mehr Räume boten, konnte Ntcham nach einer guten Stunde den Bann brechen.