Oldie Kasai geht in 31. Weltcup-Saison

Köln (SID) - Das japanische Skisprung-Idol Noriaki Kasai geht in seine 31. Weltcup-Saison. Der 47-Jährige steht im Aufgebot für den Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla (23./24. November). Das gab der japanische Verband bekannt.

Noriaki Kasai steht im Aufgebot für den Weltcup-Auftakt © SID

Sein Debüt im Weltcup feierte Kasai im Dezember 1988 in Sapporo. Sein Fernziel ist eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Kasai hatte im vergangenen Jahr im südkoreanischen Pyeongchang als erster Sportler der Geschichte zum achten Mal an Winterspielen teilgenommen.