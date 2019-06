Oliveira Souza siebter Neuzugang des SC Paderborn

Paderborn (SID) - Der SC Paderborn rüstet für die Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga weiter auf. Am Montag gaben die Ostwestfalen die Verpflichtung des Brasilianers Cauly Oliveira Souza vom Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg bekannt, der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb an der Pader einen Vertrag bis 2021.

Cauly Oliveira Souza kommt von Duisburg nach Paderborn

"Cauly zählt zu unseren Wunschspielern. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für Paderborn entschieden hat", sagte Sport-Geschäftsführer Markus Krösche über den bereits siebten Neuzugang des SCP: "Cauly ist technisch stark, er kann seine Mitspieler gut in Szene setzen und verfügt zudem über einen guten Abschluss."

Der in Porto Seguro geborene Oliveira Souza spielte ab 2010 im Nachwuchsbereich des 1. FC Köln. Über Drittligist Fortuna Köln kam er 2017 nach Duisburg, wo er zum Leistungsträger avancierte. In 55 Zweitliga-Spielen für die Zebras erzielte der offensivstarke Akteur zehn Tore.