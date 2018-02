Oliver bis 2020 beim ERC Ingolstadt

Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelstürmer Darin Olver bis 2020 verlängert. Das gaben die Bayern am Samstag im Anschluss an ein Showtraining bekannt. Der ehemalige Berliner läuft seit dieser Saison für den derzeitigen Tabellensechsten auf. Bislang stehen in der laufenden Spielzeit 17 Treffer und 15 Vorlagen für den 32 Jahre alten Deutsch-Kanadier zu Buche.