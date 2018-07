Olympia 2020: Organisatoren beraten über Zeitumstellung wegen Hitze

Tokio (SID) - Die Hitze in Japan wird offenbar zum Problem für die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, trafen sich OK-Präsident Yoshiro Mori und Premierminister Shinzo Abe am Freitag, um über die Möglichkeit einer Zeitumstellung während der Spiele als Gegenmaßnahme zu den hohen Sommertemperaturen zu diskutieren.

Die Uhren für die Dauer der Spiele um ein oder zwei Stunden vorzustellen "wäre eine Möglichkeit", sagte Abe demnach. Am Montag war in einem Vorort von Tokio der Hitzerekord von 41,1 Grad Celsius gemessen worden, mindestens 80 Menschen kosteten die hohen Temperaturen in diesem Sommer bereits das Leben. Die Spiele in zwei Jahren sollen vom 24. Juli bis zum 9. August ausgetragen werden.

"Wir haben unter der Prämisse gearbeitet, dass die Temperaturen 40 Grad nicht übersteigen würden", sagte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto: "Wir haben jetzt erkannt, wie ernst es ist."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte bereits vor einer Woche zugestimmt, einige Wettbewerbe in die frühen Morgenstunden zu verlegen. So sollen die Marathons der Männer und Frauen um 7.00 Uhr Ortszeit starten, das Gehen der Männer über 50 km bereits um 6.00 Uhr.

Schon 1964 hatten Olympische Sommerspiele in Japans Hauptstadt stattgefunden. Damals waren diese wegen der Sommerhitze aber in den Oktober gelegt worden.