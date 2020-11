Olympia 2021 ohne deutsche Kletterinnen

Köln (SID) - Die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio werden ohne deutsche Kletterinnen über die Bühne gehen. Hannah Meul belegte bei der EM in Moskau im Olympic-Combined den siebten Platz und verpasste somit den letzten europäischen Startplatz für die Spiele in Asien. Um das Japan-Ticket zu lösen, hätte sie gewinnen müssen.

Die deutschen Kletterinnen fahren nicht zu Olympia © SID

Meul hatte im Einzelwettbewerb Lead zuvor als Vierte knapp eine Medaille verpasst, auch Teamkollegin Lucia Dörffel schrammte auf Rang vier im Bouldern knapp am EM-Podest vorbei. Männer vom Deutschen Alpenverein (DAV) traten die Reise zur EM nicht an, da die Quote mit zwei Startern für Olympia bereits ausgeschöpft war.