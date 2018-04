Olympia 2026: Calgary hält Bürgerbefragung ab

Calgary (SID) - Auf dem Weg zu einer möglichen Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026 wird Calgary eine Bürgerbefragung abhalten. Das entschied der Stadtrat des Olympia-Gastgebers von 1988 mit einer deutlichen Mehrheit von 14:1-Stimmen. Die nicht bindende Abstimmung soll voraussichtlich zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 stattfinden.

Calgary könnte nach 1988 erneut Olympia-Gastgeber werden © SID

In der vergangenen Woche hatte der Stadtrat mit einer Mehrheit von 9:6 dafür gestimmt, an einer möglichen Bewerbung festzuhalten. Im Juni will der Stadtrat erneut über die Fortsetzung der Bewerbung abstimmen, wenn genauere Informationen über die finanziellen Auswirkungen einer Ausrichtung bekannt sind.

Neben Calgary gibt es in Graz, Cortina d'Ampezzo/Mailand/Turin, Sapporo, Stockholm, Sion und Erzurum (Türkei) sechs weitere Interessenten für 2026. Die Entscheidung über den Gastgeber der Winterspiele und der Paralympics 2026 fällt im September 2019 auf der IOC-Session in Mailand. Das IOC hatte zuletzt bekräftigt, die Spiele 2026 wieder in einer klassischen Wintersportnation austragen zu wollen.