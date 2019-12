Olympia-Manifest erzielt bei Auktion Rekord-Summe

New York (SID) - Das Original-Manuskript des Manifests der Olympischen Spiele ist in New York für die Rekord-Summe von 8,8 Millionen US-Dollar versteigert worden. Die Abschrift der 1892 von Pierre de Coubertin gehaltenen Rede erzielte im Auktionshaus Sotheby's in New York am Mittwoch das beinahe Neunfache ihres Schätzwertes.

Versteigert: Das Manuskript des Olympia-Manifests © SID

Damit ist das Dokument von de Coubertin, einem französischen Aristokraten, der als Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit gilt, laut Sotheby's das teuerste Sport-Erinnerungsstück der Geschichte. Bislang hatte die Bestmarke ein Trikot von Baseball-Legende Babe Ruth gehalten, das im Juni für 5,6 Millionen Dollar unter den Hammer gekommen war.