Olympia-Quali-Turnier: Niederlage für Ittlinger/Laboureur

Köln (SID) - Die deutschen Beachvolleyballerinnen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Haiyang/China im Kampf um das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio einen Dämpfer erlitten. Das Duo aus München und Friedrichshafen musste sich nach einem Sieg zum Auftakt der dritten Gruppenphase den Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka 0:2 geschlagen geben.

Nur die jeweils ersten beiden Teams der beiden Vierergruppen erreichen die finale Phase des Turniers. Am Samstag (6.45 Uhr MESZ) brauchen Ittlinger/Laboureur einen Sieg gegen Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth (Italien), um sich die Chance auf ein Weiterkommen zu bewahren.

Bei den Männern waren Nils Ehlers und Lars Flüggen (Hamburg) bereits in der ersten Gruppenphase am Mittwoch ausgeschieden. In Haiyang wird bei den Männern und Frauen je ein Ticket für Tokio 2020 vergeben.