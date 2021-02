Olympia-Quali: Wasserballer nach nächster Niederlage weiter Letzter

Köln (SID) - Die deutschen Wasserballer stehen bei der Olympia-Qualifikation in Rotterdam nach der zweiten Niederlage im zweiten Turnierspiel vor dem schnellen Aus. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm unterlag Frankreich am Montag mit 12:13 (1:4, 3:2, 5:2, 3:5) und ist in der Staffel B weiter Tabellenletzter. Am Vortag hatte es eine Niederlage gegen die Niederlande gesetzt (10:11).

Nächste Pleite für Wasserballer und Bundestrainer Stamm © SID

Da die ersten vier Teams der deutschen Sechser-Gruppe ins Viertelfinale einziehen, wird es enorm schwierig. "Wir haben es nicht geschafft, Frankreich von Beginn an unter Druck zu setzen", sagte Stamm und kritisierte den verpatzten Start. Die Tore erzielten Denis Strelezkij (6), Mateo Cuk (2), Zoran Bozic, Maurice Jüngling, Hannes Schulz und Marko Stamm.

Die weiteren Gegner sind Russland, Kroatien und Rumänien. Insgesamt lösen drei der elf teilnehmenden Mannschaften das Ticket für Tokio. 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro fanden die Sommerspiele ohne die deutschen Wasserballer statt. Stamm hatte die Chancen für die Olympia-Teilnahme vor dem Turnier auf "10 bis 20 Prozent" beziffert.