Olympia-Qualifikation: Ehlers/Flüggen früh gescheitert

Köln (SID) - Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lars Flüggen sind beim Olympia-Qualifikationsturnier in Haiyang/China früh gescheitert. Das Duo aus Hamburg verlor in der ersten Gruppenphase beide Spiele und schied als Tabellenletzter aus. Dagegen kamen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur (München/Friedrichshafen) ungeschlagen weiter.

Ehlers/Flüggen unterlagen zunächst den Spaniern Adrian Herrera/Pablo Gavira 1:2 (14:21, 21:16, 12:15), danach setzte es ein 0:2 (16:21, 15:21) gegen Mathias Berntsen/Hendrik Nikolai Mol (Norwegen). Nur drei von vier Teams zogen in die zweite Runde ein.

Ittlinger/Laboureur schlugen Heather Bansley/Brandie Wilkerson (Kanada) 2:0 (21:15, 21:18) und Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre (Schweiz) 2:1 (13:21, 21:14, 15:11). Für die Deutschen geht es nun in einer neuen Dreiergruppe weiter.

In Haiyang streiten bei den Männern und Frauen je 16 Teams um ein Ticket für Tokio 2020. Da bereits einige Nationen ihre Plätze sicher haben, fehlen diverse Top-Teams. Auch Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) treten als derzeit bestes deutsches Duo nicht an, weil sie das Ticket über ihre Position in der Olympia-Rangliste so gut wie sicher haben. Jedes Team kann nur einen Olympia-Startplatz holen.