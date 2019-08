Olympia-Qualifikation: Volleyballerinnen siegen zum Abschluss

Köln (SID) - Versöhnliches Ende für die deutschen Volleyballerinnen: Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski, das seine erste Chance auf ein Ticket für Olympia 2020 in Tokio bereits am Samstag verspielt hatte, hat zum Abschluss des Qualifikationsturniers im chinesischen Ningbo einen letztlich unbedeutenden Sieg gefeiert. Gegen Tschechien setzte sich Deutschland 3:0 (25:18, 25:22, 25:16) durch. Allerdings hatte es zuvor Niederlagen gegen die Türkei und China (jeweils 1:3) gegeben.

Bundestrainer Koslowski sieht die zweite Niederlage © SID

Nur der Sieger der Vierergruppe qualifiziert sich für Olympia 2020. Um dieses Ticket streiten sich die Türkei und China im direkten Duell am Sonntag (14.00 Uhr MESZ). Deutschland hat nun im Januar eine weitere Möglichkeit, sich über die kontinentale Olympia-Qualifikation für Tokio zu qualifizieren. Diese orientiert sich am Europa-Ranking nach der EM 2019 (23. August bis 8. September), die erstmals in vier Ländern (Polen, Slowakei, Türkei und Ungarn) ausgetragen wird. Allerdings wird auch dort nur ein Ticket vergeben.