Olympia-Qualifikationsturnier: Volleyballerinnen starten mit Niederlage

Ningbo (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt des Olympia-Qualifikationsturniers im chinesischen Ningbo eine Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich gegen den EM-Dritten Türkei 1:3 (25:27, 20:25, 25:17, 20:25) geschlagen geben. Im zweiten Gruppenspiel setzte sich Gastgeber China gegen Tschechien klar mit 3:0 (25:18, 25:23, 25:19) durch.

Die DVV-Damen verlieren mit 1:3 gegen die Türkei © SID

Am Samstag (14.00 Uhr) steht für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) das Duell gegen China auf dem Programm, ehe zum Abschluss am Sonntag (09.00 Uhr) Tschechien wartet. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Sommerspiele in Tokio 2020.

Im kommenden Januar gibt es zudem die Möglichkeit, sich das Ticket über die kontinentale Olympia-Qualifikation zu holen. Diese orientiert sich am Europa-Ranking nach der EM 2019 (23. August bis 8. September), die erstmals in vier Ländern (Polen, Slowakei, Türkei und Ungarn) ausgetragen wird.