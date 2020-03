Olympia: Qualifizierte Athleten sollen Plätze wohl behalten

Köln (SID) - Bereits qualifizierte Athleten sollen ihre Plätze für die ins Jahr 2021 verlegten Olympischen Sommerspiele in Tokio offenbar behalten. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf übereinstimmende Quellen berichtet, haben das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Sportverbände diese Entscheidung in einer Telefonkonferenz am Donnerstag getroffen.

Rund 57 Prozent der geplanten 11.000 Plätze für die Spiele waren am Dienstag, als das IOC die Verschiebung wegen der Corona-Pandemie bekannt gegeben hatte, bereits an qualifizierte Athleten vergeben.