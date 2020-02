Olympia-Vorbereitung: Hockey-Frauen mit nächstem Kantersieg gegen Südafrika

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen eilen in der Olympia-Vorbereitung weiter von Sieg zu Sieg. Im zweiten von drei Länderspielen gegen Gastgeber Südafrika setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger in Stellenbosch auch ohne einige geschonte Leistungsträgerinnen souverän mit 8:1 (3:1) durch. Den ersten Vergleich beider Teams hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Donnerstag 4:0 gewonnen, zuvor gab es zwei Siege gegen Vizeweltmeister Irland (4:0, 4:1).

Sonja Zimmermann traf beim Kantersieg gegen Südafrika © SID

"Das war heute schon viel besser. Wir hatten viel Energie auf dem Platz und haben unsere Überlegenheit endlich in mehr Tore umgemünzt", sagte Reckinger: "Wir haben hier auf vielen Positionen konsequent rotiert, so dass ich inzwischen einen guten Überblick habe, wer wo spielen könnte. Jetzt können wir allmählich ans Finetuning gehen."

Rebecca Grote (32., 51.) und Sonja Zimmermann (41., 50.) steuerten jeweils einen Doppelpack zum klaren Erfolg gegen den vierten Vorrundengegner bei den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) bei. Der letzte Test im Rahmen des Olympia-Vorbereitungslehrgangs findet am Dienstag (9.00 Uhr) erneut gegen Südafrika statt.