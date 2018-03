Olympia-Zweite Papadakis/Cizeron nach Kurztanz vorn - Lorenz/Polizoakis 17.

Mailand (SID) - Die Olympia-Zweiten Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron haben nach dem Kurztanz bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Mailand die Führung übernommen. Mit der neuen Weltbestmarke von 83,73 Punkten verwiesen die Ex-Weltmeister aus Frankreich die Olympia-Vierten Madison Hubbell und Zachary Donohue aus den USA (80,42) sowie die Kanadier Kaitlyn Weaver und Andrew Poje (78,31) auf die Plätze zwei und drei.

Kavita Lorenz (l.) und Joti Polizoakis: Aktuell nur 17. © SID

Anders als bei den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang konnte die 22 Jahre alte Papadakis vergleichsweise entspannt zu südamerikanischen Rhythmen tanzen. In der Gangneung Ice Arena hatte sich ein Träger am Kleid von Papadakis gelöst, mehrfach war eine Brust der Europameisterin während des Programms zu sehen. Diesmal blieb ein solches Malheur aus.

Nicht gemeldet hatten für die Welttitelkämpfe die kanadischen Olympiasieger Tessa Virtue und Scott Moir sowie die Olympia-Dritten Maia und Alex Shibutani aus den USA.

Mit einer Saisonbestleistung qualifizierten sich Kavita Lorenz und Joti Polizoakis für das Kürfinale am Samstag (15.30 Uhr/Eurosport 2 und ONE). Die deutschen Meister aus Oberstdorf kamen mit 62,08 Zähler im Zwischenklassement auf den 17. Platz. "Wir wollten mehr Punkte als bei Olympia in Pyeongchang und das ist uns gelungen", sagte die 22 Jahre alte Lorenz.