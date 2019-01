Olympiahelden und viel Frauen-Power beim Ball des Sports

Frankfurt/Main (SID) - Olympiahelden und starke Frauen aus Sport, Politik und Gesellschaft prägen den 49. Ball des Sports am kommenden Samstag in Wiesbaden. Angeführt wird die "sportliche" Gästeliste von Stars der Winterspiele von Pyeongchang. So haben die mit Olympiasilber dekorierten Eishockeystars Christian Ehrhoff, Marcel Goc und Moritz Müller ebenso ihr Kommen zugesagt wie Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko.

Christian Ehrhoff wird beim Ball des Sports dabei sein © SID

Insgesamt stehen mehr als 170 Medaillengewinner bei Olympischen und Paralympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften auf der Liste mit insgesamt rund 2000 Gästen. Erwartet wird im RheinMain CongressCenter (RMCC) auch die nach ihrem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. Die Politik wird vertreten durch die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Katarina Barley.

Die gastgebende Stiftung Deutsche Sporthilfe erwartet wieder einen hohen sechsstelligen Benefizerlös für die Förderung deutscher Nachwuchs- und Spitzensportler. Rund 200 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und bei der Tombola mit Preisen im Wert von rund 500.000 Euro.