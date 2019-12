Olympiasieger Peiffer gibt Weltcup-Einstand

Köln (SID) - Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) wird am Mittwoch seinen Einstand in den Biathlon-Weltcup geben. Der Deutsche Skiverband (DSV) teilte am Dienstag mit, dass der 32-Jährige seinen Magen-Darm-Infekt auskuriert hat und im Einzel über 20 km (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) starten kann. In dieser Disziplin hatte Peiffer Mitte März WM-Gold gewonnen - ebenfalls in Östersund.

Arnd Peiffer steht vor seinem Weltcup-Einstand © SID

Ohne Peiffer hatte am Wochenende im Sprint Johannes Kühn als Sechster das beste deutsche Ergebnis geliefert.