Olympiasieger Schooling will seinen Wehrdienst erneut verschieben

Singapur (SID) - Nach der Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio möchte Schwimm-Olympiasieger Joseph Schooling den Wehrdienst in seinem Heimatland Singapur weiter verschieben. Bereits vor seinem sensationellen Triumph 2016 in Rio de Janeiro, wo er sich gegen sein Idol Michael Phelps (USA) über die 100 Meter Schmetterling durchsetzte, hatte Schooling die Genehmigung der staatlichen Behörden erhalten, seine nationalen Pflichten zu verlegen.

Joseph Schooling will Wehrdienst weiter aufschieben © SID

In Singapur muss jeder Bürger mit 18 Jahren zwei Jahre im Militär, der Polizei oder im medizinischen Notdienst arbeiten. Ausnahmen werden von den Behörden nur sehr selten gestattet. Das Verteidigungsministerium prüft nun den Antrag des mittlerweile 24-Jährigen. Die Sommerspiele in Tokio sollen aufgrund der Corona-Pandemie nun vom 23. Juli bis 8. August 2021 ausgetragen werden.