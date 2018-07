Olympiasiegerin Spitz bei Mountainbike-Weltcup verletzt

Val di Sole (SID) - Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (Murg) hat sich bei einem Sturz beim Mountainbike-Weltcup im italienischen Val di Sole Verletzungen zugezogen. Die deutsche Meisterin überschlug sich bei der Einfahrt in einen mit Felsen gespickten Steilhang, nachdem sie das Hinterrad von London-Olympiasiegerin Julie Bresset aus Frankreich berührt hatte. Spitz rutschte daraufhin in eine Felsspalte und schlug hart mit Kopf und Schulter auf den Boden auf.

Glück im Unglück: Nichts gebrochen bei Sabine Spitz © SID

"Plötzlich blieb mein Vorderrad stehen, so dass ich an dieser steilen Stelle keine Chance hatte", teilte Sabine Spitz über ihr Management mit. Nach einem ersten medizinischen Check schien nichts gebrochen zu sein. Genaueres soll bei Untersuchungen in den nächsten Tagen festgestellt werden.