Olympiasiegerin Vogel Botschafterin der Bahnrad-WM

Berlin (SID) - Olympiasiegerin Kristina Vogel wird Botschafterin der Bahnrad-Weltmeisterschaften 2020 in Berlin. "Es ist schön, dass ich mich in die Vorbereitung einbringen kann", sagte die seit ihrem schweren Unfall querschnittsgelähmte Sportlerin in einer Mitteilung des Organisationskomitees: "Ich bin mir sicher, dass Berlin alles dafür tun wird, dass die Titelkämpfe ein großer Erfolg werden und dass der Radsport in ganz Deutschland nachhaltig davon profitieren kann."

Die Weltmeisterschaften bilden zugleich den Schlusspunkt der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. "Kristina Vogel hat mit ihrer unbekümmerten Art und ihren Erfolgen für unvergessene Stunden gesorgt. Ihren Unfall hat sie überaus tapfer und vorbildlich gemeistert und ihre Vorbildwirkung sogar noch ausgebaut", sagte Rudolf Scharping, Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR).

Vogel (28) ist seit einem Trainingsunfall im Juni in Cottbus brustabwärts gelähmt.