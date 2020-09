Olympischer Fackellauf startet am 25. März

Tokio (SID) - Der im Frühjahr verschobene Olympische Fackellauf für die Sommerspiele in Tokio wird am 25. März in der japanischen Präfektur Fukushima starten. Das teilten die Organisatoren der Olympischen und Paralympischen Spiele am Montag statt. Das Feuer war bereits im März von Griechenland nach Japan gebracht worden, wegen der Verschiebung der Spiele um ein Jahr musste aber auch der Staffellauf verlegt werden.

Tokio: Am 25. März 2021 soll der Fackellauf starten © SID

Derzeit wird das Feuer in einem Museum in Tokio ausgestellt. Ab März soll es dann unter dem Motto "Hoffnung erhellt unseren Weg" ("Hope Lights Our Way") wie ursprünglich geplant durch alle 47 Präfekturen Japans getragen werden. Als Startpunkt wurde die Region Fukushima gewählt, die 2011 durch das Erdbeben und den folgenden Tsunami zerstört worden war.

"Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wird das Feuer zusätzlich das Licht am Ende des Tunnels symbolisieren. Es ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung für die Welt vor den Spielen in Tokio, die ihrerseits ein Symbol der Widerstandsfähigkeit, der Einheit und der Solidarität der Menschheit sind", heißt es in einem Statement.

Die Spiele in Tokio sollen am 23. Juli 2021 eröffnet werden.