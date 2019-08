Oranje-Rekordspieler Sneijder beendet Karriere

Köln (SID) - Der niederländische Rekordnationalspieler Wesley Sneijder hat seine Fußball-Karriere beendet. Das bestätigte der 35-Jährige dem Vereinssender des FC Utrecht. Anlass des Interviews war die Aufnahme Sneijders in den Business-Club des Klubs aus seiner Geburtsstadt, für den er nie gespielt hat.

Hat seine Karriere beendet: Wesley Sneijder © SID

"Da ich jetzt mit dem Fußball aufgehört habe, will ich einen schönen Platz haben, um meine Erinnerungen mit anderen zu teilen", sagte Sneijder, der 134 Spiele für Oranje bestritt. 2010 wurde er in Südafrika Vize-Weltmeister, 2014 in Brasilien WM-Dritter.

Wegen einer Verletzung hatte Sneijder sein letztes Spiel am 6. Dezember 2018 für Al Ghafar aus Katar absolviert. Sein Vertrag im Wüstenstaat lief Ende Juni aus. Begonnen hatte er seine Karriere bei Ajax Amsterdam, später stand er unter anderem bei Real Madrid und Inter Mailand unter Vertrag. Mit den Mailändern gewann er 2010 die Champions League.