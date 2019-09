Oranje-Star Van Dijk lobt DFB-Team und "fantastischen" Süle

Hamburg (SID) - Der niederländische Abwehrstar Virgil van Dijk geht mit großem Respekt vor der deutschen Nationalmannschaft ins EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg. "Die deutsche Mannschaft hat ein Topniveau, einen guten Mix aus Erfahrung und Talent", sagte Europas Fußballer des Jahres bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Aber wir werden versuchen, den Deutschen weh zu tun."

DFB-Team: Lob von Virgil van Dijk © SID

Vor allem über Niklas Süle, der im DFB-Team zum Abwehrchef aufgestiegen ist, schwärmte van Dijk. "Er ist ein fantastischer Verteidiger. Er spielt bei Bayern München, mit ihm habe ich schon einige Duelle ausgefochten", sagte der 28 Jahre alte Profi des FC Liverpool.