Ornella Wahner erste deutsche Amateurbox-Weltmeisterin

Neu Delhi (SID) - Ornella Wahner (Halle/Saale) hat bei der Amateur-WM in Neu Delhi mit dem Titelgewinn im Federgewicht deutsche Boxgeschichte geschrieben. Die 25-Jährige gewann das Finale in der Klasse bis 57 kg gegen die indische Lokalmatadorin Sonia und ist damit die erste deutsche Weltmeisterin in der 17-jährigen WM-Geschichte der Frauen.

Ornella Wahner (r.) gewann die Amateurbox-WM in Indien © SID

Der zuvor größte Erfolg des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) bei den Frauen war 2016 die Bronzemedaille für die Kölnerin Nadine Apetz.