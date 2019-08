Osaka droht Verlust der Weltranglistenspitze

Köln (SID) - Der Japanerin Naomi Osaka droht nach nur einer Woche wieder der Verlust von Platz eins der Weltrangliste und obendrein noch das Aus für die US Open. Die 21-Jährige musste beim WTA-Turnier in Cincinnati gegen die Amerikanerin Sofia Kenin beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 wegen einer Knieverletzung aufgeben.

Osaka musste gegen Kenin aufgeben © SID

"Das ist ätzend, vor allem weil ich mich so kurz vor den US Open nicht mehr verletzen wollte", sagte Osaka mit Blick auf den am 26. August beginnenden letzten Grand Slam des Jahres in Flushing Meadows, wo sie Titelverteidigerin ist: "Jetzt bin ich doch ein wenig besorgt. Hier ausgeschieden zu sein, ist aber kein großes Ding."

Osaka hatte in der Vorwoche trotz ihrer Viertelfinal-Niederlage beim Turnier in Toronto die Führung im WTA-Ranking von der Australierin Ashleigh Barty übernommen, die in Toronto ihr Auftaktmatch gegen Kenin verloren hatte. French-Open-Siegerin Barty, die in Cincinnati durch ein 5:7, 6:2, 6:0 gegen die Griechin Maria Sakkari das Halbfinale erreichte, kann nun durch einen Endspieleinzug gegen die Russin Swetlana Kusnezowa wieder die Nummer eins werden.