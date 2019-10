Osaka triumphiert beim WTA-Turnier in Peking

Köln (SID) - Die Japanerin Naomi Osaka hat nach einem Kraftakt das WTA-Turnier in Peking gewonnen. Die Australian-Open-Siegerin setzte sich im Finale gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty mit 3:6, 6:3, 6:2 durch und feierte gegen die Australierin ihren fünften Titelgewinn auf der WTA-Tour. Osaka, die in diesem Jahr im Januar beim Major in Melbourne und im September im japanischen Osaka triumphiert hatte, verwandelte nach 1:51 Stunden ihren zweiten Matchball.

Naomi Osaka feiert ihren fünften Titel auf der WTA-Tour © SID

Die 21-jährige Osaka kassierte knapp 1,5 Millionen Dollar (1,37 Millionen Euro) Preisgeld, für Barty gab es etwa 760.000 Dollar (692.000 Euro). Die beiden deutschen Starterinnen, Angelique Kerber (Kiel/Nr. 10) und Julia Görges (Bad Oldesloe), waren bereits früh ausgeschieden.