Osnabrück macht Drittliga-Herbstmeisterschaft wieder spannend

Rostock (SID) - Spitzenreiter VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga neue Spannung in das Rennen um die Herbstmeisterschaft kommen lassen. Durch das 1:1 (0:0) bei Hansa Rostock haben die Niedersachsen trotz ihres zehnten Ligaspiels in Folge ohne Niederlage vor den beiden letzten Hinrunden-Spieltagen nur zwei Punkte Vorsprung auf ihren Topverfolger Karlsruher SC. Einen weiteren Zähler dahinter folgt als Tabellendritter der KFC Uerdingen auf dem Relegationsrang.

Osnabrück kam in Rostock nicht über ein 1:1 hinaus © SID

Rostock hingegen tritt auf dem achten Platz durch sein zweites Spiel nacheinander ohne Sieg auf der Stelle. Der frühere Bundesligist hat fünf Punkte Rückstand auf Aufsteiger Uerdingen.

Marc Heider hatte die Gäste nach 64 Minuten in Führung gebracht. Oliver Hüsing bewahrte die Kogge durch seinen Ausgleich zehn Minuten später vor der dritten Heimpleite der Saison.