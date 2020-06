Osnabrück rettet sich vor dem Abstieg

Osnabrück (SID) - Der VfL Osnabrück hat sich souverän vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga gerettet. Der Aufsteiger bezwang Holstein Kiel am 33. Spieltag 4:1 (2:0) und ist damit bereits vor seinem letzten Saisonspiel bei Dynamo Dresden gesichert.

Osnabrück macht gegen Kiel den Klassenerhalt klar © SID

Frühe Tore von Moritz Heyer (3.) und Bashkim Ajdini (24.) brachten dem VfL die nötige Ruhe für einen konzentrierten Auftritt. Heyer traf per Kopf, nachdem Kiels Aleksandar Ignjovski einen Eckball unglücklich verlängert hatte, Ajdini mit einem Linksschuss.

Holstein, das nie richtig ins Spiel kam, wird die Saison im Tabellenmittelfeld beenden. Phil Neumann sah früh die Rote Karte wegen einer Notbremse (26.). In der zweiten Hälfte entschied Lukas Gugganig das einseitige Duell früh per Foulelfmeter (51.), später unterlief ihm ein Eigentor (78.). Etienne Amenyido (86.) stellte den Endstand her.