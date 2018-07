Osorio bei DFB-Bezwinger Mexiko abgetreten

Mexiko-Stadt (SID) - Mexikos Fußball-Nationaltrainer Juan Carlos Osorio wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das gab der nationale Verband FMF bekannt. Osorio habe seine Entscheidung "nach einer Überlegungszeit, tiefgründigen Analysen und mehreren Gesprächen" getroffen, schrieb der FMF weiter. Ein Nachfolger für den 56 Jahre alten Kolumbianer steht beim WM-Achtelfinalisten und WM-Vorrundenbezwinger der deutschen Nationalmannschaft noch nicht fest.

Abschied: Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio © SID

Osorio hatte "El Tri" 2015 übernommen und mit seinem Team 2016 das Copa-America-Viertelfinale, 2017 das Confed-Cup-Halbfinale (1:4 gegen Deutschland) und bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Russland die Runde der besten 16 erreicht. Die insgesamt 33 Siege, neun Remis und zehn Niederlagen unter seiner Regie sind laut FMF die beste Bilanz eines mexikanischen Nationaltrainers seit 28 Jahren.

Als Kandidaten auf Osorios Nachfolge beim Mitausrichter der WM-Endrunde 2026 werden in Mexiko der Brasilianer Ricardo "Tuca" Ferretti von einheimischen Topklub Tigres UANL und der Argentinier Matias Almeyda vom Spitzenteam CD Guadalajara gehandelt. Osorio selbst gilt in seiner Heimat Kolumbien als möglicher neuer Nationaltrainer. Der amtierende Argentinier Jose Pekerman hat sich seit dem WM-Ende noch nicht zu seiner Zukunft geäußert, ist jedoch wiederum in Argentinien nach dem Rücktritt von Jorge Sampaoli schon als künftiger Nationalcoach der Albiceleste um Superstar Lionel Messi im Gespräch.