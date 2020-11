Ovtcharov beim Weltcup im Viertelfinale - Franziska ausgeschieden

Köln (SID) - Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov (Düsseldorf/Orenburg) hat beim Weltcup in Weihai/China das Viertelfinale erreicht. Der Olympia-Dritte von London 2012 setzte sich gegen den Engländer Liam Pitchford in einem umkämpften Match mit 4:3 durch und trifft in der Runde der letzten Acht auf den zweimaligen Olympiasieger Ma Long aus China.

Dimitrij Ovtcharov hofft auf die WM 2023 in Deutschland © SID

Ausgeschieden ist hingegen der Saarbrücker Patrick Franziska. Der 28-Jährige unterlag Lin Yun-Ju aus Taiwan mit 2:4. Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) hatte auf den Trip nach China verzichtet.

Bei den Frauen hatte Han Ying am Dienstag in Weihai den vierten Platz belegt und eine Medaille knapp verpasst.