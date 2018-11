Ovtcharov steht in Schweden im Viertelfinale

Stockholm (SID) - Der zweimalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln) hat bei den Swedish Open in Stockholm den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der Weltranglistenfünfte setzte sich im Achtelfinale am Freitag gegen den 17-jährigen Yun-Ju Lin aus Taiwan mit 4:1 (11:8, 11:8, 11:7, 7:11, 11:4) durch. In der Runde der letzten Acht trifft Ovtcharov am Samstag auf den Chinesen Zhou Qihao.

Dimitrij Ovtcharov ist im Achtelfinale ausgeschieden © SID

Benedikt Duda (Bergneustadt) scheiterte hingegen in der Runde der letzten 16. Der 24-Jährige musste sich gegen Zhou mit 0:4 (6:11, 9:11, 7:11, 8:11) geschlagen geben. Zuvor hatte Duda mit einem 4:2 gegen Japans 15 Jahre altes "Wunderkind" Tomokazu Harimoto für eine Überraschung gesorgt.