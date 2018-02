Ovtcharov und Co. in Weltcup-Vorrunde gegen Australien und Südkorea

London (SID) - Die deutschen Tischtennis-Herren treffen beim World Team Cup in London in der Vorrunde auf Außenseiter Australien und den WM-Dritten Südkorea. Das ergab die Auslosung des mit 270.000 Dollar dotierten Probelaufes für die Mannschafts-WM im schwedischen Halmstad (29. April bis 6. Mai) am Mittwochabend im Grange Tower Bridge Hotel der englischen Metropole.

Tischtennis-Ass Ovtcharov scheidet im Viertelfinale aus © SID

Die jeweils zwei besten Teams aus den vier Dreier-Gruppen erreichen das Viertelfinale, so dass der Einzug in die Runde der besten Acht für die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) kein Problem darstellen sollte. Die DTTB-Damen hatten sich nicht qualifiziert.

Die vom Weltranglistenersten und Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) angeführte Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf muss zunächst gegen Ozeanienmeister Australien (13.00 Uhr) antreten. Am Abend (20.00 Uhr) steht das voraussichtliche Endspiel um den Gruppensieg gegen den Olympia-Vierten Südkorea auf dem Programm.

Roßkopf muss in London wie geplant auf den pausierenden Weltranglistendritten und Rekordeuropameister Timo Boll verzichten. Hinter Ovtcharov komplettieren in London Top-20-Spieler Ruwen Filus (Fulda), Benedikt Duda (Bergneustadt) und Patrick Franziska das Quartett der Olympia-Dritten.

Das Turnier gilt als letzte ernsthafte Standortbestimmung für die WM. Der DTTB-Auswahl werden für Schweden nach den Erfolgen von Ovtcharov und Boll im vergangenen Halbjahr sowie einer ungewohnten Schwächephase von Chinas Weltmeistern so gute Chancen wie noch niemals zuvor eingeräumt, die Dauer-Champions aus dem Reich der Mitte vom WM-Thron zu stürzen.