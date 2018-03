PAOK-Präsident bittet nach Pistolen-Vorfall um Entschuldigung

Athen (SID) - Der Präsident des griechischen Fußball-Pokalsiegers PAOK Saloniki hat für sein skandalöses Verhalten beim Spiel gegen AEK Athen um Entschuldigung gebeten. "Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Ich hatte kein Recht, das Spielfeld in dieser Art und Weise zu betreten", sagte Ivan Savvidis in einer Stellungnahme am Dienstag. Er betonte allerdings, er habe nur versucht, den Ausbruch von Gewalt zu verhindern.

Savvidis bittet nach Platzsturm um Entschuldigung © SID

Der griechisch-russische Geschäftsmann war am Sonntag nach einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung mit einer Pistole am Gürtel auf den Schiedsrichter zugestürmt. Die Begegnung wurde daraufhin abgebrochen. Am Montag entschied die griechische Regierung, die heimische Meisterschaft zunächst auszusetzen.