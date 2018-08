PGA Championship: Kaymer zum Abschluss mit Par-Runde

Saint Louis (SID) - Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer hat bei der 100. PGA Championship am Schlusstag seine aufsteigende Form der letzten zwei Tage nicht konservieren können. Auf dem Par-70-Kurs in St. Louis/Missouri spielte der 33-Jährige aus Mettmann am Sonntag eine Runde auf Platzstandard.

Martin Kaymer aktuell auf dem geteilten 63. Platz © SID

Mit 277 Schlägen insgesamt (drei unter Par) konnte Kaymer, von Rang 36 auf die letzten 18 Löcher gestartet, sich nicht weiter verbessern. Der ehemalige Weltranglistenerste fand sich zunächst um Rang 40 im Klassement wieder, die Sieganwärter gingen da gerade erst auf ihre Runden.

Als Führender des mit rund elf Millionen US-Dollar (ca. 9,63 Millionen Euro) dotierten Major-Turniers ging US-Open-Sieger Brooks Koepka (USA) mit insgesamt zwölf Schlägen unter Par nach drei Runden in den Entscheidungstag.