PSG: Buffon soll Montag vorgestellt werden

Paris (SID) - Der Wechsel von Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon zum französischen Fußball-Meister Paris St. Germain scheint nahezu perfekt zu sein. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, traf Buffon am Freitagmittag im amerikanischen Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine zum Medizincheck ein. Danach besuchte der Italiener in Begleitung seines Arztes die Räumlichkeiten des Klubs von Neu-Trainer Thomas Tuchel.

Buffon stand 17 Jahre lang für Juve zwischen den Pfosten © SID

Buffon, inzwischen 40 Jahre alt, soll bei dem dank katarischen Geldgebern schwerreichen Klub einen Zweijahresvertrag erhalten und am Montag vorgestellt werden. Im Juni war sein Vertrag beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgelaufen. Für Juve war Buffon 17 Jahre aktiv gewesen und zur Vereinslegende geworden.

Die Verpflichtung des Weltmeisters von 2006 dürfte das Ende des Paris-Abenteuers von Nationaltorwart Kevin Trapp bedeuten, der schon in der vergangenen Saison nur Ersatzkeeper gewesen war. Stammtorwart Alphonse Areola dürfte sich ebenfalls künftig auf Bank wiederfinden.