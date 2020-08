PSG: Torhüter Navas fehlt gegen Leipzig

Lissabon (SID) - Trainer Thomas Tuchel vom französischen Serienmeister Paris St. Germain muss im Champions-League-Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) ohne Stammtorhüter Keylor Navas auskommen. Das teilten die Franzosen am Sonntag mit. Navas hatte beim 2:1 im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch eine Muskelverletzung erlitten und musste in der 79. Minute ausgewechselt werden.

Wird Paris gegen Leipzig fehlen: Torhüter Keylor Navas © SID

Zudem sei der Einsatz von Mittelfeldspieler Idrissa Gueye "äußerst unsicher". Der Senegalese laboriert ebenfalls an einer Muskelverletzung.