PSG baut Siegesserie aus - Doppelpack Mbappe

Köln (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St.Germain hat seine Siegesserie in der Ligue 1 ausgebaut. Ohne den erkrankten Nationalspieler Julian Draxler bezwang die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am 19. Spieltag den SC Amiens mit 4:1 (1:0). Durch den fünften Sieg in Serie bleibt PSG mit 45 Punkten souveräner Tabellenführer vor Olympique Marseille (38), das 3:1 (0:0) gegen Olympique Nimes gewann.

Mbappe (li.) und Neymar schossen Paris zum Pflichtsieg © SID

Der Champions-League-Achtelfinalgegner von Borussia Dortmund ging durch Weltmeister Kylian Mbappe (10.) in Führung. Neymar (46.), der den ersten Treffer vorbereitet hatte, erhöhte kurz nach der Halbzeit. Nachdem Mbappe (65.) für die Vorentscheidung gesorgt hatte, gelang John Mendoza (70.) per Direktabnahme noch der Anschlusstreffer. Mauro Icardi (84.) traf zum Endstand.

Draxlers Nationalmannschaftskollege Thilo Kehrer wurde in der 58. Minute für Thiago Silva eingewechselt.