PSG eröffnet Fußballakademien in Düsseldorf und Oberhausen

Paris (SID) - Der französische Fußballmeister Paris St. Germain sucht künftig auch in Deutschland verstärkt nach Talenten. Wie der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel sowie der Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer am Dienstag bekannt gab, werde man in Kooperation mit der Football Academy Düsseldorf GmbH eine Akademie auf deutschem Boden eröffnen.

Am 22. Juni in Düsseldorf und am 29. Juni in Oberhausen sollen zunächst Scouting-Tage stattfinden. Am 13. Juli sollen dann voraussichtlich rund 600 Spieler im Alter zwischen 6 und 16 Jahren an den Kursen teilnehmen, bei denen auch Taktik-Schulungen nach der PSG-Philosophie angeboten werden. Ab September arbeitet die Akademie dann dauerhaft und ganzjährig an den Standorten Düsseldorf und Oberhausen.

PSG hat damit in nunmehr 14 Ländern Akademien ins Leben gerufen. Neben Deutschland und Frankreich sind dies Brasilien, Kanada, die USA, Großbritannien, Portugal, Marokko, Ägypten, Libanon, Türkei, Katar, Russland und Thailand.