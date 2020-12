PSG löst Vertrag mit 25-Millionen-Mann Jese vorzeitig auf

Paris (SID) - Der französische Fußballmeister Paris St. Germain, Klub von Trainer Thomas Tuchel und der Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer, hat den Vertrag mit dem spanischen 25-Millionen-Euro-Mann Jese (27) überraschend aufgelöst. Dies gab PSG am Sonntag bekannt. Der Kontrakt hatte eine Laufzeit bis 30. Juni 2021.

Jese (r.) spielt nicht mehr für PSG © SID

Der Iberer stand seit 2016 in Paris unter Vertrag und war in den letzten Jahren an Las Palmas, Stoke City, Betis Sevilla und Sporting Lissabon ausgeliehen.