PSG marschiert weiter

Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain marschiert auch ohne seinen derzeit verletzten Superstar Neymar in der Ligue 1 weiter der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen. Das weiter ungeschlagene Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel siegte gegen Stade Rennes mit Ex-Weltmeister Julian Draxler und Nationalspieler Thilo Kehrer in der Anfangsformation 4:1 (1:1) und hat damit an der Tabellenspitze bei noch zwei ausstehenden Nachholspielen in der Hinterhand weiterhin 16 Punkte Vorsprung auf Verfolger OSC Lille (2:1 bei Olympique Marseille).

Julian Draxler (l.) jubelt mit seinen Kollegen © SID

Edison Cavani war mit zwei Treffern (7. und 71.) erfolgreichster Spieler in Tuchels Team. Angel di Maria (68.) und Weltmeister Kylian Mbappe (71.) erzielten die weiteren Tore des Tabellenführers.