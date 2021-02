PSG mit Kehrer und Draxler wieder in der Erfolgsspur

Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat nach seiner ersten Niederlage unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino in der Ligue 1 wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Champions-League-Finalist nahm durch einen 3:0 (2:0) gegen Schlusslicht Olympique Nimes mit Nationalspieler Thilo Kehrer in der Anfangsformation und Ex-Weltmeister Julian Draxler als Einwechselspieler trotz der Gelbsperre für seinen brasilianischen Superstar Neymar die Jagd auf Spitzenreitzer OSC Lille auf.

Draxler in Startelf bei Sieg gegen Tabellenletzten © SID

Der Tabellenführer hat nach seinem 3:0 (0:0)-Erfolg bei Girondins Bordeaux weiter zwei Punkte auf Topverfolger Olympique Lyon (1:0 bei FCO Dijon. Einen weiteren Zähler zurück belegt PSG rang drei.

Für Paris, das am vergangenen Sonntag durch das 2:3 beim FC Lorient seine erste Niederlage nach der Entlassung des deutschen Trainers Thomas Tuchel kassiert hatte, traf Angel di Maria (18.) zur Führung. Pablo Sarabia (36.) und Weltmeister Kylian Mbappe (68.) erzielten die weiteren Treffer des Hauptstadt-Klubs.