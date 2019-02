PSG nach Kantersieg mit 15 Punkten Vorsprung

Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat seinen Vorsprung an der Spitze der Ligue 1 weiter ausgebaut. Nach dem klaren 5:1 (2:1)-Erfolg im Nachholspiel gegen HSC Montpellier hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ein Polster von 15 Punkten auf Verfolger OSC Lille.

Thomas Tuchel eilt mit PSG von Sieg zu Sieg © SID

Die Platzherren kamen in der im Dezember wegen der Gelbwesten-Proteste in Paris ausgefallenen Begegnung durch Layvin Kurzawa (13.), Angel di Maria (45.+1), Christopher Nkunku (73.), ein Eigentor (78.) sowie Weltmeister Kylian Mbappe (79.) zu ihren Treffern. Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen in der Anfangsformation. Kehrer wurde allerdings sieben Minuten vor Spielende ausgewechselt.