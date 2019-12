PSG schlägt Nantes und baut Tabellenführung aus

Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 den dritten Sieg in Folge gefeiert und die Tabellenführung ausgebaut. Mit Nationalspieler Julian Draxler in der Startelf bezwang die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel den achtmaligen französischen Champion FC Nantes mit 2:0 (0:0). Mit noch einem Spiel in der Hinterhand hat PSG (36) fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille (31).

Torschütze zum 2:0: Neymar © SID

Weltmeister Kylian Mbappe (52.) brachte die Hausherren nach einem wunderschönen Außenristpass von Angel Di Maria per Hacke in Führung. Per Foulelfmeter sorgte Superstar Neymar (85.) für die Entscheidung. Neymars vermeintlicher Treffer in der ersten Halbzeit war nach Eingreifen des Videoschiedsrichters zurückgenommen worden.

Draxler wurde in der 78. Minute durch Pablo Sarabia ersetzt. Nationalspieler Thilo Kehrer stand wegen einer Verletzung am rechten Fuß weiterhin nicht im Kader.

Am Sonntag war die Partie der Hauptstädter bei AS Monaco wegen eines Sturms abgesagt worden. Zuvor hatte es heftige Unwetter in Frankreich gegeben, dabei waren zwei Personen ums Leben gekommen. Die Begegnung wird am 15. Januar, drei Tage nach dem eigentlichen Rückspiel im Pariser Prinzenpark, nachgeholt.