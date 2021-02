PSG siegt mit Mbappe-Doppelschlag - Zwei Abseitstore von Draxler

Dijon (SID) - Paris St. Germain hat die Jagd auf Spitzenreiter OSC Lille wieder aufgenommen. Der französische Fußball-Meister gewann sechs Tage nach seiner Niederlage gegen AS Monaco (0:2) am Samstag in der Ligue 1 souverän 4:0 (2:0) beim abgeschlagenen Schlusslicht FCO Dijon.

Kylian Mbappe trifft gegen Schlusslicht Dijon doppelt © SID

In Abwesenheit des verletzten Superstars Neymar war es an Kylian Mbappe, das Spiel zu entscheiden. Der französische Weltmeister traf doppelt (32., Elfmeter/51.), es waren seine Saisontore Nummer 17 und 18. Moise Kean (6.) hatte den Führungstreffer erzielt. Das 4:0 besorgte Danilo (82.) auf Vorlage des deutschen Nationalspielers Julian Draxler.

Zwei Treffer des Ex-Schalkers und -Wolfsburgers wurden wegen Abseitsstellungen abgepfiffen. In der PSG-Anfangsformation stand - wie auch Draxler - der Ex-Schalker Thilo Kehrer.