PSG vorerst ohne Nationalspieler Kehrer

Paris (SID) - Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer vom französischen Champions-League-Finalisten Paris St. Germain fällt vorerst aus. Der Verteidiger klagt vor dem PSG-Nachholspiel gegen den FC Metz am Abend (Anstoß 21.00 Uhr) über Adduktorenprobleme.

Ohnehin ist die schwach gestartete Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nach dem Skandalspiel gegen Olympique Marseille (0:1) am Sonntag dezimiert. Neymar, Layvin Kurzawa und Leandro Paredes waren in der Nachspielzeit vom Platz geflogen. Weltmeister Kylian Mbappe befindet sich nach einem positiven Corona-Test noch in Quarantäne, Marco Verratti fehlt verletzt.