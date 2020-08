Pacers feuern McMillan: Dritte Trainerentlassung in der "NBA-Bubble"

Köln (SID) - Nate McMillan (56) von den Indiana Pacers ist nach dem Restart der Basketball-Profiliga NBA in Orlando/Florida als dritter Trainer eines Finalturnier-Teilnehmers entlassen worden. Der Klub gab die Trennung zwei Tage nach dem Aus im Play-off-Achtelfinale gegen Miami Heat (0:4) bekannt.

Nate McMillan ist nicht länger Coach der Indiana Pacers © SID

McMillan war seit vier Jahren Headcoach der Pacers, vor zwei Wochen hatte die Franchise seinen Vertrag noch verlängert. Details zur Laufzeit gab Indiana nicht bekannt. Vor McMillan hatte es in der "Bubble" (Blase) in Disney World bereits die Trainer Alvin Gentry (New Orleans Pelicans) und Brett Brown (Philadelphia 76ers) erwischt. New Orleans hatte die Play-offs verpasst, die Sixers waren in der ersten Runde an Rekordmeister Boston Celtics gescheitert (0:4).