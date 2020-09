Packers und Patriots gewinnen Auftaktspiel - erneute Proteste in der NFL

Köln (SID) - Der deutsche Wide Receiver Equanimeous St. Brown und die Green Bay Packers sind mit einem Sieg in die neue Saison der US-Football-Profiliga NFL gestartet. Bei NFC-North-Konkurrent Minnesota Vikings gewannen die Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers 43:34. Am frühen Sonntagabend begann für insgesamt 18 der 32 NFL-Teams die neue Spielzeit, im Vorfeld der Begegnungen kam es dabei erneut zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA.

Die Familie von George Floyd hinter dem Gjallarhorn © SID

Beim Spiel in Minnesota war die Familie des im Mai in Minneapolis durch Polizeigewalt getöteten Schwarzen George Floyd zu Gast. Vor den Heimspielen der Vikings ertönt in der Regel das im Stadion installierte Gjallarhorn, diesmal blieb das Horn aber stumm, "um die zu ehren, die durch Rassismus keine Stimme mehr haben", twitterte die Franchise vor dem Spiel. Darüber hinaus knieten bei allen Duellen dutzende Spieler und Trainer während der Nationalhymne. Sechs Teams - darunter auch die Packers - blieben in der Kabine.

Im AFC-East-Duell gestaltete auch der sechsfache Super-Bowl-Champion New England Patriots mit dem deutschen Fullback Jakob Johnson sein Auftaktspiel erfolgreich. Die Franchise aus Boston gewann angeführt vom neuen Quarterback Cam Newton gegen die Miami Dolphins 21:11. Der 31 Jahre alte Newton, im Sommer als Ersatz für Star-Spieler Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) gekommen, erlief in seinem ersten Spiel für die Patriots auf Anhieb zwei Touchdowns.